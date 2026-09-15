Ligue Europa : Milan-Benfica, Lyon-Anderlecht… les affiches de la 1re journée

La phase de ligue de l’UEFA Europa League 2026-2027 débute mercredi 16 septembre avec neuf rencontres. Milan-Benfica et Anderlecht-Lyon figurent parmi les affiches du premier soir, avant Juventus-N.E.C. et Beşiktaş-Marseille jeudi.

La journée de mercredi commencera à 18 h 45 avec Ararat-Armenia–Sparta Prague et Omonia–Celta Vigo. À 21 heures, l’AC Milan recevra Benfica, tandis que Bayer Leverkusen affrontera Celje. Olympiacos–Jagiellonia, Hapoel Beer-Sheva–Dinamo Zagreb, Anderlecht–Lyon, Sturm Graz–Rennes et Sunderland–AZ Alkmaar complètent le programme.

Jeudi 17 septembre, OFI Crète–Hoffenheim et Levski Sofia–Salzbourg ouvriront la soirée à 18 h 45. Les autres rencontres débuteront à 21 heures, avec notamment Beşiktaş–Marseille, Juventus–N.E.C., Crystal Palace–Lech Poznań, Celtic–Ferencváros et Real Sociedad–Bournemouth.

La phase de ligue réunit 36 clubs dans un classement unique. Chaque équipe dispute huit matches face à huit adversaires différents, quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Les huit premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par les barrages.

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Milan, Juventus, Lyon, Marseille, Crystal Palace, Benfica, Bayer Leverkusen et Real Sociedad font partie des principaux clubs engagés cette saison. La première journée s’étale sur deux jours, avant une deuxième journée programmée le 15 octobre.

La phase de ligue doit s’achever le 28 janvier 2027 après huit journées. Les barrages sont prévus les 18 et 25 février, et la finale de la Ligue Europa se jouera le 26 mai 2027 au Stadion Frankfurt, en Allemagne.