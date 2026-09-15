Manchester derby : les officiels VAR écartés après l’erreur sur le but de Haaland

Matt Donohue, le responsable de l’assistance vidéo lors du derby de Manchester, et son assistant Blake Antrobus n’ont pas été retenus pour officier lors de la prochaine journée de Premier League. La décision intervient après la reconnaissance par Pro Ref d’une erreur sur le but d’Erling Haaland qui a offert la victoire 1-0 à Manchester City face à Manchester United, dimanche 13 septembre 2026.

La mise à l’écart a été décidée par le responsable de l’arbitrage Howard Webb et son équipe de direction. Selon Reuters, la disponibilité des deux officiels doit être réexaminée après la prochaine trêve internationale.

Le but de Haaland, inscrit à la 60e minute, avait d’abord été refusé pour hors-jeu avant d’être validé après intervention de la VAR. La technologie semi-automatisée avait montré que l’attaquant norvégien était en position régulière.

Le problème se situait plus tôt dans l’action : Enzo Fernandez, en position de hors-jeu, avait tenté de jouer le ballon de la tête et pouvait influencer l’intervention de Lisandro Martinez. Pro Ref a estimé que la VAR aurait dû recommander une revue au bord du terrain, comme l’instance l’avait déjà reconnu après le derby.

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Le résultat de la rencontre reste inchangé. Manchester City s’était imposé malgré l’expulsion de Phil Foden en première période, tandis que Manchester United avait contesté la validation du but après le match.

Manchester United jouera Brighton en Coupe de la Ligue mercredi 16 septembre, tandis que Manchester City recevra Norwich jeudi 17 septembre.