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Premier League : Leeds écrase Newcastle 4-1 et grimpe à la 3e place

Leeds United a largement battu Newcastle 4-1 lundi 14 septembre à Elland Road, au terme d’un match maîtrisé qui permet aux hommes de Daniel Farke de grimper à la troisième place de Premier League après quatre journées.

Léon KABORÉ
Publié le à
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Premier League : Leeds écrase Newcastle 4-1 et grimpe à la 3e place
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La rencontre a basculé en fin de première période. Lewis Miley a d’abord marqué contre son camp à la 32e minute, avant que Jayden Bogle ne double la mise trois minutes plus tard. Dominic Calvert-Lewin a porté le score à 3-0 dans le temps additionnel de la première période.

Noah Okafor a ajouté un quatrième but à la 59e minute d’une demi-volée, confirmant la nette domination de Leeds. Newcastle a réduit l’écart en fin de match par Bazoumana Touré, entré en seconde période.

Leeds demeure ainsi invaincu en championnat avec deux victoires et deux matches nuls. Cette série place le promu dans le trio de tête à l’issue de la quatrième journée, derrière les deux premières équipes du classement.

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Pour Newcastle, cette défaite est la première sous Matthias Jaissle. Les Magpies, qui avaient entamé la rencontre sans plusieurs cadres de leur effectif, reculent à la 12e place après ce revers à Elland Road.

La précédente confrontation de Premier League entre les deux équipes avait offert un scénario totalement différent le 7 janvier 2026. Newcastle s’était imposé 4-3 à St James’ Park grâce à un but de Harvey Barnes à la 12e minute du temps additionnel.

Ce but, inscrit après 101 minutes et 48 secondes de jeu, avait été présenté par la Premier League comme le but victorieux le plus tardif enregistré dans la compétition depuis le début des données disponibles en 2006-2007.

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