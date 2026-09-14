Mercato : Ismaël Bennacer signe à Al-Gharafa au Qatar

Ismaël Bennacer a rejoint Al-Gharafa, au Qatar, libre de tout contrat, a annoncé le club qatari lundi 14 septembre 2026. Le milieu international algérien de 28 ans ouvre une nouvelle étape de sa carrière après la fin de son passage à l’AC Milan.

La durée de son engagement avec Al-Gharafa n’a pas été rendue publique. Bennacer était libre depuis la résiliation à l’amiable de son contrat avec le club milanais au cours de l’été, mettant fin à une aventure commencée en 2019 après son arrivée en provenance d’Empoli.

Le milieu de terrain sort d’un prêt au Dinamo Zagreb. Il y a disputé 20 rencontres la saison dernière, inscrit deux buts et participé au doublé championnat-Coupe du club croate. Le Dinamo l’avait notamment inscrit sur sa liste pour la Ligue Europa en février.

Bennacer avait rejoint l’AC Milan en 2019 après deux saisons à Empoli. Il a fait partie de l’équipe sacrée championne d’Italie en 2021-2022, avant que plusieurs blessures ne freinent sa continuité au plus haut niveau.

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Son parcours récent l’a conduit en prêt à l’Olympique de Marseille en 2025, puis au Dinamo Zagreb. Reuters indique qu’il n’avait plus disputé de match officiel avec les Rossoneri depuis 2025.

International algérien et vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019, Bennacer quitte définitivement Milan avec un bilan de 178 matches et huit buts sous le maillot rossonero.