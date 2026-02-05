Dinamo Zagreb inscrit Ismaël Bennacer sur la liste de la Ligue Europa

Recruté tardivement par le Dinamo Zagreb, Ismaël Bennacer n’avait pas été retenu pour les premières rencontres européennes du club en raison des délais d’enregistrement. Le milieu algérien, arrivé après la précédente fenêtre d’inscription, était donc privé de toute participation jusqu’à cette mise à jour de l’effectif.

Ce mardi, le club croate a publié la liste des joueurs supplémentaires inscrits pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa, où figure désormais Bennacer. Son nom a été transmis à l’UEFA, ce qui lui ouvre enfin la possibilité de fouler les pelouses européennes sous les couleurs de Zagreb.

La présence du joueur apporte une option supplémentaire au cœur du jeu, tant par son vécu au niveau international que par sa maîtrise technique et ses capacités tactiques. Son intégration devrait renforcer les choix à disposition de l’entraîneur pour les rendez-vous à enjeux continentaux.

Autres modifications de l’effectif