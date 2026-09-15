CAN 2027 : Patson Daka et Fashion Sakala dans la liste de la Zambie

La Zambie a dévoilé lundi 14 septembre 2026 une liste de 27 joueurs pour ses deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN 2027 contre l’Algérie et le Togo. Le sélectionneur intérimaire George Lwandamina a notamment retenu Patson Daka, Fashion Sakala, Lameck Banda et Kingstone Mutandwa pour lancer la campagne des Chipolopolo.

Le groupe compte 14 joueurs évoluant à l’étranger et 12 issus du championnat zambien, tandis que l’attaquant Chanka Zimba est actuellement sans club. Power Dynamos fournit le contingent local le plus important avec cinq joueurs, dont les gardiens Lawrence Mulenga et Willard Mwanza ainsi que le milieu Owen Tembo.

Gamphani Lungu retrouve la sélection après environ deux ans d’absence. L’attaquant d’Orlando Pirates revient dans le groupe après avoir été désigné joueur du mois d’août par son club, selon la télévision publique zambienne ZNBC.

Ricky Chanda, défenseur de Nõmme United en Estonie, reçoit pour sa part sa première convocation en équipe nationale A. Les milieux David Simukonda, qui évolue à El Gouna, et Pascal Phiri, joueur d’Al-Ittihad Alexandrie, figurent également parmi les expatriés retenus.

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La liste ne comprend pas Clatous Chama, malgré son début de saison prolifique avec Simba SC. ZamFoot signale aussi les absences sur blessure de Lubambo Musonda et Benson Sakala, deux éléments régulièrement appelés avec les Chipolopolo.

La Zambie évolue dans le groupe I des éliminatoires avec l’Algérie, le Togo et le Burundi. George Lwandamina a demandé à ses joueurs de privilégier l’engagement collectif et a indiqué que son groupe était préparé aux deux premiers rendez-vous.

Les Chipolopolo se déplaceront en Algérie le 25 septembre avant de recevoir le Togo le 29 septembre au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola.