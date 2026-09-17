Algérie : 12 mondialistes absents de la première liste d’Hemdani

Brahim Hemdani a profondément remanié le groupe de l’Algérie pour son premier rassemblement comme sélectionneur. Douze joueurs présents au Mondial 2026 ne figurent pas parmi les 26 retenus pour affronter la Zambie et le Burundi en éliminatoires de la CAN 2027, puis le Niger en amical.

Une partie de ces absences est contrainte. Riyad Mahrez et Aïssa Mandi ont pris leur retraite internationale après le Mondial, tandis que Luca Zidane et Rafik Belghali sont suspendus. Yacine Titraoui est blessé. Nadhir Benbouali, également absent, a récemment été freiné par des problèmes physiques.

Oussama Benbot, Mohamed Amine Tougaï, Houssem Aouar, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki et Farès Ghedjemis complètent la liste des mondialistes non retenus. Le groupe marque ainsi plusieurs changements par rapport à l’effectif utilisé pendant la Coupe du monde.

Le nouveau staff a rappelé ou maintenu plusieurs joueurs pour ouvrir ce cycle. Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Himad Abdelli, Adil Aouchiche et Adem Zorgane composent le milieu, tandis que Mohamed Amoura, Moncef Bakrar, Bachir Belloumi, Adil Boulbina, Amine Chiakha, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa et Ilan Kebbal figurent parmi les attaquants.

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Nommé début septembre à la tête des Verts, Brahim Hemdani a convoqué 26 joueurs pour un stage programmé du 21 septembre au 6 octobre. Sa première liste doit lancer la campagne de qualification pour la CAN 2027.

L’Algérie recevra la Zambie le 25 septembre à Tizi Ouzou, avant d’affronter le Burundi le 29 septembre. Le rassemblement s’achèvera le 6 octobre par une rencontre amicale contre le Niger.