Algérie : Brahim Hemdani nommé à la tête des Verts, mais seulement à titre provisoire

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé samedi 5 septembre avoir confié à Brahim Hemdani la direction de l’équipe nationale d’Algérie, en remplacement du Bosnien Vladimir Petković. La décision a été prise lors d’une réunion du bureau fédéral tenue au Centre technique national de Sidi Moussa, près d’Alger.

Dans son communiqué, la FAF indique avoir « chargé » l’ancien international algérien de « la direction de la sélection nationale en prévision des prochaines échéances internationales ». Ce choix de vocabulaire – « chargé » plutôt que « nommé », et « prochains défis » plutôt qu’un mandat défini – laisse entendre que Brahim Hemdani n’a pas été désigné sélectionneur à titre permanent. Son maintien à ce poste dépendrait de ses résultats lors de la prochaine trêve internationale.

Antar Yahia a été nommé adjoint de Brahim Hemdani, tandis que Moussa Saïb devient directeur général de la sélection. Nasser Daineche et Nacereddine Berarma complètent le nouveau staff technique. Contrairement à Brahim Hemdani, ces quatre collaborateurs ont reçu des nominations à titre permanent, selon la FAF.

Ancien milieu de terrain international, passé notamment par l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Brahim Hemdani, 48 ans, avait mené la sélection algérienne des moins de 21 ans au titre aux Jeux méditerranéens 2026 de Tarente, en Italie – une première victoire algérienne dans cette compétition depuis 1975.

Deux qualifications pour la CAN 2027 dès sa prise de fonction

Le premier test de Brahim Hemdani à la tête des Verts aura lieu dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. L’Algérie recevra la Zambie le 25 septembre, avant de se déplacer à Bujumbura pour y affronter le Burundi le 29 septembre. La FAF a également programmé un match amical face au Niger, le 6 octobre, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou.

Un choix qui intervient après l’échec des pistes étrangères

La nomination de Brahim Hemdani survient après l’échec des discussions menées par la FAF avec plusieurs entraîneurs étrangers pressentis pour succéder à Vladimir Petković. Le profil retenu, associant un ancien international à un staff largement composé de figures du football algérien, a été rapproché par plusieurs observateurs de celui qui avait présidé à la nomination de Djamel Belmadi en 2018.