Mendy, Thuram, Balogun : les absences marquantes des listes européennes 2026-2027

Les listes européennes 2026-2027, transmises à l’UEFA le 3 septembre, révèlent plusieurs absences marquantes à la veille du début de la phase de ligue. Le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy, le milieu de la Juventus Khéphren Thuram et l’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun figurent parmi les joueurs de premier plan écartés par leurs clubs, pour des raisons allant de la blessure longue durée aux conséquences du mercato estival.

À Madrid, l’absence de Ferland Mendy était attendue. Le latéral français, victime en mai d’une rupture tendineuse à la cuisse droite accompagnée d’une luxation, selon le communiqué médical du club, n’a pas été inscrit sur la liste transmise à l’instance européenne. Sa convalescence doit encore se prolonger plusieurs mois.

À la Juventus, Khéphren Thuram connaît une situation comparable. Opéré du genou début septembre, le milieu français est indisponible jusqu’en 2027 selon le club turinois, qui pourra l’ajouter à sa liste lors du mercato hivernal. Ses coéquipiers Edon Zhegrova et Arkadiusz Milik, pourtant disponibles, n’ont pas non plus été retenus par l’entraîneur Luciano Spalletti.

À Monaco, c’est l’absence de Folarin Balogun qui a le plus surpris. L’attaquant, dont le transfert à Everton pour 45 millions de dollars a échoué en toute fin de mercato après sa visite médicale, ne figure pas sur la liste de l’AS Monaco pour la Ligue Europa Conférence. Son avenir au sein du club reste incertain, ce qui a suscité la colère des dirigeants monégasques.

Como et Sunderland également privés de plusieurs joueurs

En Italie, le promu Como a lui aussi écarté deux anciens pensionnaires de Ligue 1 de sa liste pour la Ligue des champions : Willy Kambwala, arrivé cet été en provenance de Villarreal, et Maxence Caqueret, pourtant régulièrement aligné par l’entraîneur Cesc Fàbregas ces derniers mois.

En Angleterre, Sunderland n’a pas retenu Chemsdine Talbi pour sa campagne de Ligue Europa, alors que l’attaquant marocain est annoncé dans le viseur du club saoudien d’Al-Ittihad. Le club promu, qui l’a recruté pour environ 20,5 millions de livres il y a un an, doit encore statuer sur son avenir.

Manchester United et Liverpool ajustent aussi leurs effectifs européens

À Manchester United, Leny Yoro et Kobbie Mainoo ne figurent pas sur la liste principale pour la Ligue des champions. Âgés de moins de 21 ans, les deux joueurs restent toutefois éligibles à la liste B réservée aux jeunes selon les critères de l’UEFA, et pourront donc disputer la compétition.

À Liverpool, l’entraîneur Andoni Iraola a écarté Wataru Endo et Federico Chiesa de la liste européenne des Reds. Pour l’ensemble de ces joueurs, la compétition continentale attendra : certains pourront rejoindre leur liste en janvier, d’autres devront d’abord régler leur situation contractuelle.