Nice : Pantaloni ferme la porte à un départ de Boudaoui

L’OGC Nice a confirmé jeudi 3 septembre que son milieu de terrain Hicham Boudaoui restera au club pour la suite de la saison, mettant un terme à plusieurs jours de rumeurs sur un possible transfert vers l’Arabie saoudite. L’entraîneur niçois Olivier Pantaloni l’a annoncé en conférence de presse, deux jours avant la réception du Mans en Ligue 1.

« Ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, il sera avec nous. Il est prêt à se repréparer pour faire partie de notre groupe. Toute idée de départ a été abandonnée. Dès la semaine prochaine, il intégrera le groupe », a déclaré Pantaloni, propos rapportés par Foot Mercato.

Le milieu international algérien de 26 ans avait pourtant été annoncé proche d’un transfert au club saoudien d’Al-Ittihad, pour un montant évoqué autour de 8 millions d’euros. Selon Foot Mercato, les deux clubs s’étaient entendus fin août, mais l’opération n’a finalement pas abouti.

Arrivé à Nice en 2019 en provenance de Paradou AC, Boudaoui va donc reprendre progressivement l’entraînement collectif avec le groupe niçois. Pantaloni ne s’attend pas à d’autres départs majeurs dans son effectif d’ici la fermeture des derniers marchés étrangers encore ouverts.

Monaco toujours à l’affût

La situation pourrait néanmoins encore évoluer d’ici la fin de l’été. Selon les mêmes sources, l’AS Monaco continue de suivre le dossier et étudierait la possibilité d’un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait au club de la Principauté de recruter Boudaoui malgré la fermeture officielle du mercato, grâce au statut de joker autorisé en Ligue 1.

Cette piste monégasque prend d’autant plus de sens que le contrat de Boudaoui avec l’OGC Nice, signé jusqu’en 2027, entre dans sa dernière année.