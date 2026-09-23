100 millions d’euros, Reijnders justifie son départ de Manchester City

Tijjani Reijnders a justifié son départ surprise de Manchester City par son utilisation sportive et par l’offre financière d’Al Qadsiah. Le milieu néerlandais de 28 ans a rejoint le club saoudien pour 61 millions d’euros, avec un contrat estimé à environ 100 millions sur quatre ans.

À City, Reijnders souhaitait évoluer dans un registre dynamique, entre récupération et projection. Il affirme avoir constaté durant la préparation estivale qu’il serait encore utilisé plus haut sur le terrain. Cette perspective l’a conduit à demander un départ, accepté par le club anglais.

Le montant du contrat a également pesé. L’international néerlandais assume un choix qui, selon lui, doit lui permettre de ne plus travailler après sa carrière et de mettre durablement sa famille à l’abri. Les chiffres de sa rémunération n’ont toutefois pas été officialisés par Al Qadsiah.

Les échanges avec Brendan Rodgers, entraîneur du club saoudien, ont levé ses dernières réserves sportives. Reijnders estime pouvoir passer trois ou quatre saisons en Saudi Pro League avant de revenir en Europe. Il juge aussi le championnat saoudien supérieur à l’Eredivisie néerlandaise.

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Transféré en août après une seule saison à Manchester City, le milieu prépare actuellement avec les Pays-Bas le match de Ligue des nations contre l’Allemagne, prévu jeudi. Il avait rejoint l’Angleterre en 2025 après avoir été élu meilleur milieu de Serie A avec l’AC Milan.