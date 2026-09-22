Liga : le Real Madrid réclame un nouveau président après les critiques de Tebas

Le Real Madrid a réclamé mardi 22 septembre un changement à la présidence de LaLiga, estimant que Javier Tebas n’exerce plus avec la neutralité attendue à la tête du championnat espagnol. Le club a réagi aux critiques du dirigeant sur sa contestation de l’arbitrage du derby perdu 2-1 face à l’Atlético Madrid dimanche.

Le différend s’est ravivé après la rencontre au Metropolitano. Le Real reproche notamment à l’arbitre de ne pas avoir expulsé Cristian Romero pour une semelle sur Jude Bellingham et conteste également une intervention de Lee Kang-in sur Federico Valverde. José Mourinho a ensuite estimé que son équipe pourrait jouer le titre si elle bénéficiait de conditions équitables. Tebas a rejeté l’idée d’un arbitrage orienté contre le Real et présenté ce discours comme un moyen de masquer les difficultés observées sur le terrain.

Dans un communiqué publié mardi, le Real Madrid accuse Javier Tebas d’utiliser sa fonction institutionnelle pour discréditer le club. La direction madrilène estime que la compétition professionnelle espagnole a besoin d’un nouveau responsable capable de l’administrer avec neutralité. Le club reproche aussi au président de LaLiga d’avoir commenté sa stratégie sportive dans ses prises de position publiques.

Javier Tebas préside LaLiga depuis 2013 et son quatrième mandat court jusqu’en 2027. Les tensions avec le Real Madrid ont aussi débordé sur le terrain judiciaire : en juin, la Cour suprême espagnole a donné raison au club dans un litige lié à sa participation à l’organe de contrôle des droits audiovisuels du championnat. Sportivement, le Real occupe la quatrième place après sept journées, à six points du FC Barcelone.