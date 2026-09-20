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Premier League : Manchester City bat Sunderland 5-3 et signe un cinq sur cinq

Manchester City a battu Sunderland 5-3 dimanche 20 septembre à l’Etihad Stadium, conservant un bilan parfait après cinq journées de Premier League. Les leaders ont résisté à un triplé de Brian Brobbey.

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Enzo Fernández a ouvert le score pour City avant une première égalisation de Brobbey. Rayan Cherki a redonné l’avantage aux Mancuniens, mais l’attaquant néerlandais de Sunderland a encore ramené les deux équipes à hauteur.

Antoine Semenyo a ensuite inscrit un doublé pour porter City à 4-2. Brobbey a complété son triplé et ramené Sunderland à un but, avant qu’Erling Haaland ne fixe le score à 5-3 en fin de rencontre.

Le triplé de Brobbey est le premier réalisé par un joueur de Sunderland en Premier League depuis Jermain Defoe en 2016. Les visiteurs ont même menacé d’égaliser à 4-4, Rúben Dias sauvant notamment un ballon sur sa ligne.

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Manchester City compte désormais 15 points sur 15 et reste seul en tête, trois longueurs devant Arsenal, battu 3-0 par Brighton samedi.

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