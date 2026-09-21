Serie A : Pulisic marque pour sa première titularisation, Milan bat Lecce 3-0

Christian Pulisic a marqué pour sa première titularisation de la saison et lancé l’AC Milan vers une victoire 3-0 contre Lecce, dimanche 20 septembre 2026 à San Siro. Adrien Rabiot et Diego Moreira ont complété le succès des Rossoneri lors de la 5e journée de Serie A.

L’Américain a ouvert le score à la 14e minute. Sur une longue ouverture de Strahinja Pavlović, il a contrôlé le ballon avant de conclure du pied gauche. Milan a conservé l’avantage jusqu’à la pause malgré plusieurs tentatives de Lecce repoussées par Mike Maignan.

Rabiot a doublé la mise à la 61e minute au terme d’une combinaison avec Gonçalo Ramos. Douze minutes plus tard, Moreira, entré en jeu, a récupéré le ballon dans le camp adverse avant de filer vers le but et d’inscrire le 3-0.

Ce succès permet à Milan de rester invaincu en championnat après cinq journées. Les hommes de Ruben Amorim comptent 11 points et occupent la cinquième place, à deux unités du trio de tête composé de la Roma, de l’Inter et de la Lazio.

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Le résultat intervient quatre jours après la défaite 2-0 contre Benfica en Ligue Europa. En Serie A, les Rossoneri affichent désormais trois victoires et deux matches nuls avant la trêve internationale.