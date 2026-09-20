Premier League : Isak tranche à la 58e, Liverpool s’impose 1-0 à Bournemouth

Alexander Isak a offert à Liverpool une victoire 1-0 sur le terrain de Bournemouth, dimanche 20 septembre 2026, lors de la cinquième journée de Premier League . L’attaquant suédois a inscrit l’unique but à la 58e minute au Vitality Stadium.

Bournemouth avait pourtant obtenu la meilleure occasion de la première période. Evanilson a obligé Alisson à une intervention décisive, tandis que Liverpool peinait à accélérer dans les trente derniers mètres. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Le match a basculé après la pause. À la suite d’un travail de Cody Gakpo, le ballon est revenu vers Isak, qui a trouvé l’ouverture et donné l’avantage aux Reds. Bournemouth a tenté de réagir dans la dernière demi-heure sans parvenir à tromper la défense de Liverpool.

Ce succès est la deuxième victoire de Liverpool en championnat cette saison. Les Reds avaient déjà gagné 2-0 à Ipswich le 4 septembre, avec un doublé d’Isak, et comptaient trois matches nuls avant leur déplacement à Bournemouth.

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Liverpool porte ainsi son bilan à deux victoires et trois nuls après cinq journées. Bournemouth, qui avait commencé la saison par trois nuls et une défaite, reste sans victoire en Premier League après ce nouveau revers.