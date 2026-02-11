AC Milan : Pulisic reprend l’entraînement avant Pise

AC Milan a enregistré une bonne nouvelle à l’entraînement mercredi, à la veille de son déplacement sur la pelouse de Pise pour la 25e journée de Serie A. Après l’annulation de la rencontre face à Côme, l’équipe lombarde retrouve enfin la compétition et cherche à relancer sa série de résultats.

Christian Pulisic a repris le travail collectif cette semaine et a participé aux séances avec le reste du groupe. Même si son état de forme semble encore perfectible pour prétendre à une titularisation, l’Américain apparaît en mesure d’être inscrit parmi les remplaçants et d’apporter une solution offensive au cours de la partie si le coach en décide ainsi.

À l’inverse, Alexis Saelemaekers poursuit une préparation individuelle et ne fera pas le déplacement vers Pise. Le staff médical et technique mise sur un retour à la compétition pour le milieu belge lors de la réception de Côme, programmée la semaine suivante.

Gestion des effectifs et implications sportives

Le technicien milanais devra donc composer avec un groupe partiellement diminué, en privilégiant la prudence pour les joueurs en phase de récupération. L’option de confier des minutes à Pulisic depuis le banc permettrait d’équilibrer l’apport offensif sans prendre de risques excessifs sur le plan physique.

Sur le plan tactique, l’absence de Saelemaekers oblige l’encadrement à redistribuer certaines responsabilités sur les ailes, tandis que la disponibilité partielle de Pulisic offre une alternative plus tranchante en fin de rencontre. Ce match à Pise s’annonce donc comme une opportunité pour tester des rotations et remettre l’équipe sur de bons rails avant la reprise du calendrier complet.

La direction médicale semble suivre un protocole prudent afin d’assurer une remise en forme durable pour les joueurs touchés, privilégiant une récupération progressive plutôt qu’un retour précipité. Les choix opérés pour cette confrontation donneront une indication sur l’état réel du groupe et sur les options possibles pour les rendez‑vous à venir.