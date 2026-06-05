Messi – Ronaldo: Di Maria estime que la grande rivalité appartient désormais au passé

Pour Ángel Di María, la rivalité mythique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo appartient désormais à l’histoire. L’ancien international argentin estime toutefois qu’un parcours exceptionnel à la Coupe du monde 2026 pourrait encore replacer l’un des deux géants au cœur de la course au Ballon d’Or.

L’ancienne gloire du Real Madrid et de l’Argentine, Ángel Di María, estime que l’époque de la rivalité légendaire entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est désormais révolue. Interrogé sur la course au Ballon d’Or 2026 à l’approche de la Coupe du monde, l’ancien ailier a reconnu que les deux icônes du football mondial ne figurent plus parmi les favoris naturels pour la récompense individuelle suprême. Toutefois, il n’exclut pas un retour au premier plan si l’un d’eux réalise un tournoi exceptionnel en Amérique du Nord.

Messi et Ronaldo s’apprêtent à disputer leur sixième Coupe du monde, un record, lors de l’édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Argentine et le Portugal figurent parmi les prétendants au titre mondial, même si leur parcours pourrait les conduire à s’affronter dès les quarts de finale en cas de qualification. Vainqueurs de treize Ballons d’Or à eux deux — huit pour Messi et cinq pour Ronaldo — les deux légendes ont dominé le football mondial pendant plus d’une décennie. Pour Di Maria, cette confrontation historique n’a toutefois plus la même intensité.

« Au final, il n’y a plus de Messi contre Cristiano. Cette rivalité est terminée. Je ne pense pas qu’on reverra une opposition aussi forte », a-t-il confié au site officiel du Ballon d’Or. L’ancien Madrilène considère néanmoins qu’un sacre mondial ou une performance majeure lors de la Coupe du monde pourrait relancer les chances de l’un ou l’autre dans la course au trophée. Le Ballon d’Or 2026 marquera une première historique : la cérémonie se déroulera à Londres le 26 octobre, devenant ainsi la première édition organisée hors de France.





