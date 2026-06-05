«C’est une superstar du calibre de Cristiano Ronaldo», Florentino Pérez annonce un nouveau « Galactique »

Le Real Madrid s’apprête à lancer une offensive spectaculaire sur le marché des transferts. Florentino Pérez a annoncé une offre supérieure à 150 millions d’euros pour un joueur qu’il considère comme une future tête d’affiche du club madrilène.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a laissé entendre que le club madrilène s’apprêtait à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Lors d’une intervention devant les médias jeudi, le dirigeant espagnol a affirmé que les Merengue étaient prêts à soumettre une offre historique pour attirer leur prochaine recrue. « L’offre que nous transmettrons mardi sera l’une des plus importantes de l’histoire du club. Nous sommes prêts à dépasser les 150 millions d’euros », a déclaré Pérez.

Le président madrilène a également entretenu le suspense sur l’identité du joueur visé, tout en évoquant un profil comparable aux plus grandes stars ayant marqué l’histoire récente du club.« Il s’agit d’un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un véritable Galactique », a-t-il ajouté. Par ailleurs, Florentino Pérez a confirmé l’arrivée de l’international néerlandais Denzel Dumfries en provenance de l’Inter Milan. Le Real Madrid aurait activé la clause libératoire du latéral droit afin de finaliser l’opération.

« Nous avons recruté Denzel Dumfries. Il rejoint Ibrahima Konaté et José Mourinho parmi les arrivées déjà officialisées », a conclu le président madrilène. Le Real Madrid poursuit ainsi un mercato particulièrement ambitieux, avec l’objectif affiché de retrouver les sommets du football européen dès la saison prochaine.





