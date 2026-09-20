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Liga : l’Atlético bat le Real 2-1 et grimpe deuxième après le rouge de Huijsen

L’Atlético Madrid a battu le Real Madrid 2-1 dimanche 20 septembre au Riyadh Air Metropolitano et s’est hissé à la deuxième place de Liga. Le Real, réduit à dix dès le début de la seconde période, recule au troisième rang.

Léon KABORÉ
Publié le à · Mis à jour le
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Liga : l’Atlético bat le Real 2-1 et grimpe deuxième après le rouge de Huijsen
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Après une première période fermée, le derby a basculé à la 52e minute. Dean Huijsen a été expulsé après une faute sur Giuliano Simeone dans la surface, et Alejandro Grimaldo a transformé le penalty une minute plus tard pour donner l’avantage à l’Atlético.

Jonathan David a doublé la mise à la 59e minute en reprenant un centre de Giuliano Simeone. Antonio Rüdiger a réduit l’écart de la tête à la 89e sur un coup franc de Bernardo Silva, sans empêcher les Colchoneros de conserver leur avantage.

Le but de David est son troisième en trois matches de championnat avec l’Atlético. L’attaquant canadien, arrivé au club au début du mois, disputait son premier derby madrilène.

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L’Atlético compte désormais 16 points après sept journées, un de plus que le Real Madrid. Barcelone reste leader avec 21 points, tandis que l’équipe de José Mourinho concède sa deuxième défaite de la saison en championnat.

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