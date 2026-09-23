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Liga : Valencia, 19e au classement, mise sur Aguirre pour se sauver

Valencia a confié son banc à Javier Aguirre avec une mission immédiate : sortir le club de la zone de relégation en Liga. L’ancien sélectionneur du Mexique s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Léon KABORÉ
Publié le à · Mis à jour le
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Liga : Valencia, 19e au classement, mise sur Aguirre pour se sauver
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Le technicien de 67 ans succède à l’intérimaire Oscar Sanchez, appelé après le départ de Carlos Corberan. Valencia n’a pris qu’un point lors de ses cinq premières journées, avant de battre Alavés puis de s’incliner contre la Real Sociedad. Le club occupe la 19e place avec quatre points.

Cette nomination prolonge la réorganisation lancée le 13 septembre. Valencia s’était alors séparé de Corberan et de son directeur général du football, Ron Gourlay, tout en rappelant Braulio Vazquez comme directeur sportif. Le lourd revers concédé face au FC Barcelone avait illustré les difficultés du début de saison.

Aguirre retrouve le championnat espagnol deux ans après son départ de Majorque. Valencia sera le septième club qu’il dirigera en Espagne. À la tête du Mexique, il a conduit la sélection à sa première victoire en phase à élimination directe d’un Mondial depuis 1986, avant une défaite 3-2 contre l’Angleterre en huitièmes de finale.

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Le nouvel entraîneur profitera de la trêve internationale pour prendre en main son groupe. Son premier objectif sera de stabiliser une équipe engagée une nouvelle fois dans la lutte pour le maintien, après une victoire et six matches sans succès sur les sept premières journées.

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