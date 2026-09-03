Ligue des champions : l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Guendouzi, Greenwood et Fenerbahçe après OL-Fenerbahçe

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood et le club de Fenerbahçe à la suite des incidents survenus lors du barrage retour de la Ligue des champions entre l’Olympique Lyonnais et le club turc, a annoncé l’instance européenne le 3 septembre 2026. Fenerbahçe s’était qualifié aux dépens de l’OL, éliminé sur le score cumulé de 3 buts à 2, après une défaite 2-1 au Groupama Stadium.

Les deux joueurs, tous deux anciens de l’Olympique de Marseille, sont visés pour leur comportement envers les supporters lyonnais à l’issue de la rencontre. Guendouzi, pris pour cible par une partie du public avant même le coup d’envoi, avait répondu aux provocations par un geste obscène, puis avait de nouveau chambré les tribunes après la qualification de son équipe, en lançant des « Allez l’OM ! » et en reprenant un signe associé au rappeur Jul.

Le milieu français a depuis justifié son attitude en évoquant des insultes visant sa famille pendant la rencontre. Mason Greenwood, également passé par l’OM, s’était pour sa part joint aux célébrations en reprenant à son tour les « Allez l’OM ! » face aux supporters lyonnais. Ces échanges avaient contribué à faire monter la tension jusqu’au coup de sifflet final, avec des échauffourées sur la pelouse puis dans les couloirs du stade.

L’ouverture de cette procédure fait suite à un examen des incidents entamé par l’UEFA dans les jours qui ont suivi le match, avant que l’instance ne passe à l’étape disciplinaire.

Fenerbahçe promet de défendre ses joueurs

Le club turc a confirmé l’ouverture de la procédure et indiqué préparer les éléments nécessaires pour « protéger les droits et les intérêts » de ses joueurs et du club devant les instances compétentes de l’UEFA. La nature et l’éventuelle sévérité des sanctions restent à déterminer.

Guendouzi, Greenwood et leur club devront désormais attendre la décision de l’instance européenne, qui pourrait se traduire par des amendes ou des suspensions. Pour les deux anciens Marseillais, la qualification de Fenerbahçe pourrait ainsi avoir un prix sportif ou financier.