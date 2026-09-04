Premier League : Ipswich Town reçoit un Liverpool toujours sans victoire

Ipswich Town reçoit Liverpool ce vendredi 4 septembre 2026 à 20h00 à Portman Road, à l’occasion de la 3e journée de Premier League. Les Tractor Boys, de retour dans l’élite anglaise sous la houlette de Gary O’Neil, comptent trois points après deux journées, tandis que les Reds d’Andoni Iraola restent en quête de leur première victoire de la saison.

Ipswich a débuté son exercice par un succès à domicile face à Sunderland (2-1), avant de s’incliner largement à l’extérieur contre Manchester United (5-2). L’équipe de Gary O’Neil peut néanmoins s’appuyer sur sa dynamique à Portman Road, où elle a démarré sa saison sur une victoire.

Liverpool, de son côté, n’a toujours pas gagné en championnat. Les Reds ont partagé les points lors de leurs deux premières sorties, concédant le nul à Newcastle (2-2) puis face à Nottingham Forest à domicile (2-2). Andoni Iraola devra trouver davantage de solidité défensive pour transformer ces résultats en victoire.

Les deux entraîneurs abordent cette saison avec un nouveau statut : Andoni Iraola a été nommé à la tête de Liverpool en juin 2026, en remplacement d’Arne Slot, tandis que Gary O’Neil, ancien technicien de Bournemouth et de Wolverhampton, a succédé à Kieran McKenna sur le banc d’Ipswich, artisan de la remontée du club en Premier League.

Liverpool invaincu à Portman Road depuis 1986

Sur les quatre confrontations disputées en Premier League entre les deux clubs, Ipswich Town n’en a remporté aucune, encaissant 17 buts pour un seul marqué, inscrit par Jacob Greaves à la 90e minute d’une défaite 4-1 à Anfield en janvier 2025. À Portman Road, Liverpool reste invaincu depuis 1986, année de sa dernière défaite dans ce stade (3-1), avec des buts de Mich D’Avray, Kevin Wilson et Ronnie Whelan côté ipswichien.

Ce passif historique alourdit la pression sur des Reds toujours en quête de repères sous leur nouvel entraîneur. Un déplacement à Portman Road, souvent perçu comme un piège pour les grosses écuries en début de saison, pourrait toutefois offrir à Liverpool l’occasion de lancer sa campagne de championnat.