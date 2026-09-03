Football : Edin Džeko disputera son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine le 2 octobre

L’attaquant Edin Džeko, 40 ans, disputera son dernier match sous le maillot de la Bosnie-Herzégovine le 2 octobre 2026, à 20h45, face à la Suède, en Ligue des nations. L’annonce met un terme à une carrière internationale entamée en 2007, au cours de laquelle il est devenu le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, avec 151 sélections et 73 buts.

Capitaine des Dragons, Edin Džeko a conduit la Bosnie-Herzégovine à ses deux seules participations à une Coupe du monde, en 2014 puis lors du Mondial disputé cet été, où la sélection a atteint les huitièmes de finale. Il évolue actuellement à Schalke 04, récemment promu en Bundesliga.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant a expliqué avoir souvent imaginé ce moment sans en anticiper la difficulté. Porter le maillot bosnien n’a, selon lui, jamais été une simple responsabilité, mais la réalisation d’un rêve d’enfant. « Rien dans ma carrière n’a jamais été comparable à la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot », a-t-il déclaré.

« Le moment est venu de laisser la place », a-t-il ajouté, estimant qu’un nouveau chapitre doit désormais s’ouvrir pour la sélection.

Une dernière campagne toujours décisive

Pour sa dernière campagne internationale, Edin Džeko n’a rien perdu de son influence : il a inscrit six buts lors des qualifications, brassard de capitaine au bras, avant de disputer une dernière Coupe du monde à l’été 2026. Son parcours avec les Dragons aura ainsi traversé près de deux décennies et plusieurs générations de joueurs.