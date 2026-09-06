Serie A : mené 0-2, l’Inter renverse Naples dans les dernières minutes

L’Inter Milan a renversé Naples 3-2 samedi 5 septembre au stade Giuseppe-Meazza, après avoir été mené 0-2 au retour des vestiaires. Un doublé de Lautaro Martínez, dont un but inscrit dans le temps additionnel, et une réalisation de Marcus Thuram ont permis aux Nerazzurri de s’imposer au terme d’un match renversé dans les dernières minutes.

Naples avait pourtant idéalement lancé sa seconde période. Matteo Politano a ouvert le score à la 50e minute, avant que le Danois Rasmus Højlund ne double la mise trois minutes plus tard. Lautaro Martínez a relancé l’Inter dès la 56e minute, sur un service de Federico Dimarco.

Entré en jeu, Marcus Thuram a égalisé à la 82e minute d’une tête sur un centre de Carlos Augusto. Dans le temps additionnel, sur un centre d’Andy Diouf repoussé par la défense napolitaine, Lautaro Martínez a inscrit son second but de la soirée pour offrir la victoire à l’Inter.

Avec ce succès, l’Inter Milan totalise trois victoires en trois journées de Serie A. Naples, de son côté, concède une deuxième défaite consécutive après son revers 2-1 face à Como lors de la précédente journée.

Une seconde période à rebondissements

Le premier acte avait pourtant plutôt souri à l’Inter, plus entreprenante, qui avait vu Fédérico Dimarco toucher la barre transversale sur coup franc dans le temps additionnel de la première période. Mais Naples a totalement renversé la physionomie du match au retour des vestiaires, avant de céder à son tour face aux assauts répétés des Milanais.

Cette défaite creuse l’écart entre les deux équipes au classement : Naples compte désormais six points de retard sur l’Inter, qui n’a toujours pas concédé le moindre revers depuis le début de la saison.