Liga : à 37 ans, Aubameyang porte encore le Deportivo

Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau été l’homme du match samedi 5 septembre 2026, en inscrivant le but de la victoire du Deportivo La Corogne face à Villarreal (3-2), à l’occasion de la 4e journée de Liga. À 37 ans, l’attaquant gabonais, arrivé cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, a désormais marqué lors de chacun des quatre premiers matchs de championnat de son nouveau club, qui grimpe à la quatrième place, toujours invaincu.

Mené dès la 19e minute par un but de Nicolas Pépé, le promu galicien a d’abord recollé au score par Luismi Cruz, juste avant la pause (43e). À la reprise, un but contre son camp d’Adama Traoré a redonné l’avantage à Villarreal (76e), avant que Zakaria Eddahchouri n’égalise une nouvelle fois pour le Deportivo (79e).

À la 88e minute, Aubameyang a profité d’une perte de balle adverse près du rond central pour s’échapper et conclure d’une frappe assurée, offrant la victoire aux siens. Il a célébré ce but, son quatrième de la saison, par son salto désormais habituel.

Grâce à ce succès, le Deportivo occupe provisoirement la quatrième place de la Liga avec huit points, pris à l’issue de deux victoires et deux nuls en quatre journées. Le club, qui retrouve l’élite du football espagnol cette saison, se retrouve provisoirement en position européenne.

Le meilleur début de saison d’un débutant au Deportivo

Avec quatre buts inscrits lors de ses quatre premiers matchs de Liga, Aubameyang réalise, selon la presse sportive espagnole, le meilleur début de saison jamais réalisé par un joueur lors de ses débuts sous le maillot du Deportivo, devant d’anciens attaquants du club comme Bebeto ou Roy Makaay. La presse locale souligne toutefois qu’il est trop tôt pour le comparer aux plus grands buteurs de l’histoire du club, une performance sur quatre matchs ne constituant pas encore une saison.

Sur le plan individuel, l’international gabonais partage la quatrième place du classement des buteurs de Liga avec Kylian Mbappé, derrière Raphinha, meneur avec cinq réalisations pour le FC Barcelone.

Du côté de Villarreal, l’entraîneur Iñigo Pérez a reconnu l’inefficacité de son équipe devant le but. « La précision dans les surfaces nous a beaucoup coûté », a-t-il déclaré après la rencontre, selon la presse espagnole, alors que son équipe reste sur un bilan de deux points pris sur douze possibles depuis le début de la saison.