Mondial U20 féminin : le Nigeria élimine l’Angleterre 3-0 et file en quarts

Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine U20 en battant l’Angleterre 3-0, jeudi 17 septembre à Bielsko-Biała, en Pologne. Les Falconets ont pris l’avantage très tôt avant de creuser l’écart après la pause et d’écarter les Young Lionesses sans encaisser de but.

Tosin Rafiu a ouvert le score à la 8e minute, puis Seimeyeha Janet Akekoromowei a doublé l’avantage nigérian à la 47e. Mercy Mamudu a inscrit le troisième but à la 73e minute. La gardienne Christiana Uzoma a également pesé sur la rencontre en repoussant un penalty de Rachel Maltby alors que l’Angleterre cherchait encore à revenir avant la mi-temps.

Cette qualification confirme le redressement du Nigeria dans le tournoi. Battues 2-0 par l’Espagne puis tenues en échec 0-0 par la Chine, les Nigérianes avaient arraché leur place en huitièmes grâce à un succès 10-1 contre la Nouvelle-Calédonie lors de leur dernier match de groupe. Elles avaient terminé deuxièmes du groupe F avec quatre points.

Le Nigeria, déjà finaliste de la compétition en 2010 et 2014, reste ainsi en course pour un premier titre mondial dans cette catégorie. La victoire contre l’Angleterre porte à 13 le nombre de buts inscrits par les Falconets sur leurs deux dernières rencontres, après leur large succès en phase de groupes.

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Les Falconets affronteront en quart de finale le vainqueur du huitième opposant la Pologne, pays hôte, à la Colombie. Cette rencontre du Nigeria est programmée dimanche 20 septembre à Łódź pour une place en demi-finales.