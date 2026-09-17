Côte d’Ivoire : Guéla Doué touché au mollet, plusieurs semaines d’arrêt

Guéla Doué va manquer plusieurs semaines de compétition après une blessure musculaire au mollet droit, a annoncé le Bayer Leverkusen mercredi 16 septembre. Touché à l’entraînement avant le match de Ligue Europa contre le NK Celje, le défenseur ivoirien de 23 ans voit sa participation au début des éliminatoires de la CAN 2027 fortement compromise.

Une IRM réalisée mercredi après-midi a confirmé la lésion. Le club allemand a indiqué que son latéral ne serait pas disponible « dans les prochaines semaines », sans donner de date précise pour son retour.

La Côte d’Ivoire doit affronter le Ghana le 24 septembre au stade de la Paix de Bouaké, puis la Somalie le 29 septembre à Abidjan. Guéla Doué figure parmi les défenseurs retenus dans le groupe de 25 joueurs dévoilé par Hervé Renard pour ces deux premières journées des éliminatoires.

Le joueur avait rejoint Leverkusen en provenance du Racing Strasbourg peu avant la fermeture du mercato. Sky Sport Allemagne présente le transfert, estimé à environ 30 millions d’euros hors bonus, comme le plus important recrutement estival du club.

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Le secteur défensif ivoirien était déjà concerné par plusieurs indisponibilités au moment de l’annonce de la liste. La CAF indique notamment que Wilfried Singo et Amad Diallo ne sont pas disponibles pour ce rassemblement en raison de blessures.

Après les rencontres contre le Ghana et la Somalie, les Éléphants doivent disputer un match amical contre le Cameroun le 3 octobre au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé.