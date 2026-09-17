Coupe intercontinentale : Sundowns-Al Ahli, un trophée FIFA et la suite en jeu

Mamelodi Sundowns reçoit Al Ahli samedi 19 septembre à Pretoria, avec la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA et une qualification pour la Challenger Cup en jeu. Le champion d’Afrique retrouve le champion d’Asie dans le deuxième rendez-vous de la Coupe intercontinentale 2026.

Sundowns s’est qualifié en remportant la Ligue des champions de la CAF 2025-2026. Le club sud-africain a battu l’AS FAR 2-1 sur l’ensemble des deux manches pour décrocher le deuxième titre continental de son histoire et retrouver une compétition mondiale de clubs dix ans après sa participation de 2016.

Al Ahli a franchi le barrage Afrique-Asie-Pacifique le 26 août à Djeddah en dominant Auckland FC 1-0. Saleh Abu Al Shamat a inscrit l’unique but à la 63e minute, envoyant le champion d’Asie au rendez-vous de Pretoria.

Le vainqueur de Sundowns-Al Ahli soulèvera immédiatement la Coupe Afrique-Asie-Pacifique et accédera à la Challenger Cup. Il y affrontera le gagnant du Derby des Amériques, avant une éventuelle finale de la Coupe intercontinentale face au Paris Saint-Germain, champion d’Europe directement qualifié pour le dernier match.

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Sundowns peut également prolonger une série africaine dans cette nouvelle formule. Al Ahly avait remporté la Coupe Afrique-Asie-Pacifique en 2024, puis Pyramids FC en 2025. Un succès samedi ferait du club de Pretoria le troisième représentant africain consécutif à gagner ce trophée.

La rencontre Mamelodi Sundowns-Al Ahli est programmée samedi 19 septembre 2026 au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.