Mercato : Bissouma signe à l’Ajax jusqu’en 2027 après Tottenham

Yves Bissouma a trouvé un nouveau club. Libre depuis la fin de son contrat avec Tottenham cet été, le milieu international malien de 30 ans s’est engagé avec l’Ajax Amsterdam jusqu’au 30 juin 2027, a annoncé le club néerlandais ce mercredi 16 septembre 2026.

L’accord prend effet immédiatement. L’Ajax récupère ainsi sans indemnité de transfert un joueur qui sort de huit saisons en Angleterre, partagées entre Brighton et Tottenham. Le directeur technique Jordi Cruijff a mis en avant son expérience du plus haut niveau et sa capacité à occuper plusieurs rôles au milieu de terrain.

Bissouma avait rejoint la Premier League en 2018 avec Brighton, après avoir lancé sa carrière professionnelle à Lille en 2016. Tottenham l’avait recruté en 2022. Son contrat avec les Spurs est arrivé à expiration cet été, ce qui lui permettait de s’engager librement après la fermeture du marché des transferts.

L’international malien arrive dans un effectif de l’Ajax profondément renforcé. Le club d’Amsterdam a notamment recruté plusieurs joueurs d’expérience ces derniers mois et cherche à retrouver une place de premier plan aux Pays-Bas comme sur la scène européenne.

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Dans son premier entretien avec les médias du club, Bissouma a assuré être prêt à commencer et vouloir apporter son expérience aux jeunes joueurs. L’Ajax indique de son côté espérer qu’il soit disponible pour la compétition le plus rapidement possible.