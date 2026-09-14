Athlétisme : Sedjati remporte le 800 m à Budapest en 1’41 »91

Djamel Sedjati a remporté dimanche 13 septembre 2026 le 800 m masculin des World Athletics Ultimate Championships à Budapest, en Hongrie, en 1 min 41 s 91. L’Algérien a devancé le Canadien Marco Arop et le Kényan Emmanuel Wanyonyi au terme d’une finale très rapide.

Arop a imprimé le rythme dès le départ, passant aux 200 m autour de 24 secondes puis à la cloche en 49 s 67. Sedjati est resté en embuscade avant de se décaler dans la dernière ligne droite et de dépasser le Canadien à environ 25 mètres de l’arrivée.

Marco Arop a pris la deuxième place en 1 min 42 s 28, devant Emmanuel Wanyonyi, troisième en 1 min 42 s 44. Les sept premiers ont couru sous 1 min 43 s, tandis que l’Italien Francesco Pernici a établi un record national en 1 min 42 s 67 à la cinquième place.

Le succès de Sedjati est intervenu lors de la soirée de clôture de la première édition des World Athletics Ultimate Championships. L’Algérien figurait parmi les principaux prétendants après avoir terminé à moins d’un dixième de seconde de Wanyonyi lors du meeting de Zurich fin août.

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Avant Budapest, Sedjati avait déjà pris la deuxième place du 800 m aux Championnats du monde 2025 en 1 min 41 s 90 et la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024 en 1 min 41 s 50, selon les statistiques de World Athletics.