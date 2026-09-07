Diamond League : Emmanuel Wanyonyi décroche un quatrième titre consécutif

Le Kényan Emmanuel Wanyonyi a remporté vendredi 4 septembre le 800 m de la finale de la Diamond League à Bruxelles en 1 min 41 s 80, décrochant un quatrième titre consécutif sur le circuit.

Le champion olympique et mondial a contrôlé la course au stade Roi Baudouin avant d’accélérer dans le dernier tour. Malgré des conditions venteuses, il a terminé à seulement quatre centièmes de son meilleur chrono de la saison, selon World Athletics.

L’Algérien Djamel Sedjati a pris la deuxième place en 1 min 42 s 71. Le Français Yanis Meziane a complété le podium en 1 min 42 s 87 après avoir dépassé le Canadien Marco Arop dans les derniers mètres.

Cette victoire prolonge la domination de Wanyonyi sur le 800 m de la Diamond League. Le Kényan, âgé de 22 ans, a indiqué après la course que son objectif était avant tout de gagner et qu’il savait devoir courir en 1 min 41 s pour s’imposer.

Wanyonyi confirme son statut avant Budapest

Sa série de performances alimente depuis plusieurs mois les comparaisons avec son compatriote David Rudisha, détenteur du record du monde du 800 m en 1 min 40 s 91. Wanyonyi s’est une nouvelle fois imposé face à un plateau réunissant plusieurs des meilleurs spécialistes mondiaux de la distance.

Le résultat intervient à quelques jours des premiers World Athletics Ultimate Championships à Budapest. La compétition doit réunir plusieurs des principales figures de l’athlétisme mondial et offrir une nouvelle confrontation sur 800 m.

La finale bruxelloise a également vu le Kenyan Phanuel Koech terminer deuxième du 1 500 m en 3 min 30 s 18, devancé de quatre centièmes par l’Australien Cameron Myers.