Ligue des champions CAF : Pyramids domine Gor Mahia à Nairobi (2-0)

Pyramids FC a frappé fort dès son entrée en lice en Ligue des champions CAF. Le club égyptien s’est imposé 2-0 dimanche 6 septembre à Nairobi face aux champions kényans de Gor Mahia, lors du match aller du tour préliminaire.

Walid El Karti a ouvert le score dès les premières minutes, profitant d’un ballon mal maîtrisé par la défense locale. Pyramids a ensuite doublé la mise dans le temps additionnel de la première période grâce à Mahmoud Saber, donnant aux visiteurs une avance confortable avant la pause.

Gor Mahia avait pourtant commencé la rencontre avec ambition au Nyayo National Stadium et s’est procuré plusieurs situations dangereuses. Les Kényans ont toutefois manqué d’efficacité dans les trente derniers mètres, tandis que Pyramids a mieux exploité les erreurs adverses.

Le score n’a plus évolué après la reprise. Les Égyptiens ont géré leur avantage avec davantage de contrôle, tout en restant dangereux en transition, alors que Gor Mahia cherchait à réduire l’écart avant la manche retour.

Pyramids prend une option avant le retour

Cette victoire place Pyramids en position favorable avant le match retour au Caire. Gor Mahia devra renverser un déficit de deux buts pour poursuivre son parcours dans la compétition continentale.

Pyramids aborde cette campagne avec une expérience récente au plus haut niveau africain. Le club égyptien, vainqueur de la Ligue des champions CAF en 2025, avait été éliminé en quarts de finale de l’édition 2025-2026 par l’AS FAR.

La première journée des tours préliminaires a également été marquée par plusieurs succès à l’extérieur. La CAF a notamment relevé les victoires de TP Mazembe et de Simba SC, dans une série de rencontres où plusieurs clubs expérimentés ont déjà pris un avantage avant les manches retour.

Pour Gor Mahia, l’enjeu sera désormais de retrouver davantage d’efficacité offensive au Caire, tout en évitant d’encaisser un but qui compliquerait encore sa mission.