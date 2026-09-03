Qualifs CAN U17 2027: le Bénin retrouve le Burkina Faso, le Ghana et le Togo

Le chemin vers la CAN U17 2027 est désormais tracé pour les Guépards. Le Bénin devra sortir le grand jeu face au Burkina Faso, au Ghana et au Togo lors d’un tournoi UFOA-B qui s’annonce particulièrement disputé à Ouagadougou.

Les Guépards U17 sont désormais fixés sur leur parcours. Le Bénin a été placé dans le groupe A du tournoi qualificatif de la zone UFOA-B pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations U17, avec le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Le tirage au sort s’est tenu ce jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou, où se déroulera également la compétition. Les quatre sélections du groupe A se disputeront une place pour la phase finale de la CAN U17, tandis que le groupe B réunira la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigeria.

Le tournoi qualificatif est programmé du 10 au 23 octobre 2026 dans la capitale burkinabè. Pour les jeunes Guépards, ce rendez-vous constituera une étape importante dans la course à la qualification pour la prochaine CAN de la catégorie. La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations U17 est prévue en 2027 au Maroc. Le Bénin devra donc se montrer solide face à une opposition relevée dans une poule où le Burkina Faso bénéficiera du soutien de son public.

Composition complète des groupes

Groupe A

Burkina Faso

Bénin

Ghana

Togo

Groupe B