Éliminatoires CAN 2027 : 21 nouveaux sélectionneurs entrent en scène

Les 48 équipes engagées dans la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027 abordent la première journée avec un vaste renouvellement technique. Reuters dénombre 21 sélectionneurs nouvellement installés, dont les entraîneurs de six des dix représentants africains au Mondial 2026.

Patrick Vieira dispute ses premiers matches à la tête du Sénégal contre le Mozambique puis l’Éthiopie. Le champion du monde 1998, né à Dakar, occupe pour la première fois un poste de sélectionneur national.

Hervé Renard revient en Côte d’Ivoire et commence face au Ghana, tandis qu’Aliou Cissé dirige désormais l’Angola contre l’Égypte. En Afrique du Sud, Pitso Mosimane entame un troisième passage sur le banc des Bafana Bafana face à la Guinée.

Le Gabon de Sébastien Migné se déplace au Maroc. À 78 ans, Claude Le Roy retrouve pour sa part le Congo, son douzième poste de sélectionneur national, avec un premier rendez-vous contre la Namibie.

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La phase de groupes réunit 48 équipes réparties en 12 poules. Les éliminatoires débutent le 24 septembre et les deux premières journées s’achèveront le 6 octobre. Vingt-quatre sélections participeront à la phase finale organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027.