Éliminatoires CAN 2027 : Semenyo forfait avant Côte d’Ivoire-Ghana

Antoine Semenyo ne jouera pas jeudi contre la Côte d’Ivoire à Bouaké. L’attaquant de Manchester City s’est retiré du rassemblement du Ghana avant l’ouverture des éliminatoires de la CAN 2027, alors qu’il est gêné par une cheville.

Le joueur de 26 ans souffre d’une cheville enflée, selon 3Sports. MyJoyOnline évoque de son côté un problème persistant pour lequel Semenyo a demandé à être dispensé de la fenêtre internationale afin de poursuivre sa récupération. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée.

Cette absence réduit encore les options de Carlos Queiroz. Mohammed Kudus avait déjà renoncé au rassemblement pour poursuivre sa remise en condition. La Fédération ghanéenne a annoncé neuf renforts en raison d’incertitudes médicales dans le groupe, dont Brandon Thomas-Asante, Mohammed Fuseini, Benjamin Tetteh et Felix Afena-Gyan en attaque.

Le Ghana affrontera la Côte d’Ivoire le 24 septembre à Bouaké, puis la Gambie le 29 septembre à Accra. Semenyo arrivait pourtant en forme après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la victoire 5-3 de Manchester City contre Sunderland le 20 septembre.