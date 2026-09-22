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Éliminatoires CAN 2027 : l’Algérie perd Bentaleb, Bourabaa appelé en renfort

L’Algérie devra lancer ses éliminatoires de la CAN 2027 sans Nabil Bentaleb. Blessé dimanche avec Lille face à Nice, le milieu de terrain est forfait pour le rassemblement des Fennecs et a été remplacé par Adil Bourabaa, appelé pour la première fois avec la sélection A.

Rita Zimé
Publié le à
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Éliminatoires CAN 2027 : l’Algérie perd Bentaleb, Bourabaa appelé en renfort
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La Fédération algérienne de football a annoncé lundi 21 septembre l’absence de Bentaleb après la blessure contractée en Ligue 1. Le joueur de 31 ans avait quitté la pelouse à la 77e minute lors de la défaite du LOSC à Nice. La nature exacte de la blessure et la durée de son indisponibilité n’ont pas été précisées.

Brahim Hemdani a convoqué en renfort Adil Bourabaa, milieu du Mans FC. Initialement retenu avec les U23 algériens, le joueur de 21 ans rejoint ainsi le groupe senior pour la première fois. Il reste sur un début de saison remarqué en championnat de France, avec trois buts inscrits en cinq journées.

Bentaleb figurait dans la première liste de Brahim Hemdani, déjà marquée par plusieurs changements par rapport au groupe présent au Mondial 2026. Le nouveau sélectionneur a lancé lundi son premier stage à Sidi Moussa avec les joueurs disponibles.

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L’Algérie recevra la Zambie le 25 septembre à Tizi-Ouzou pour la première journée des qualifications, avant de se déplacer au Burundi le 29 septembre. Un match amical contre le Niger est également programmé le 6 octobre.

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