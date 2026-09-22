Éliminatoires CAN 2027 : Lemina et Allevinah forfaits, le Gabon appelle deux renforts avant le choc contre le Maroc

Mario Lemina et Jim Allevinah sont forfaits pour les deux premiers matches du Gabon dans les éliminatoires de la CAN 2027. Sébastien Migné a appelé Randy Essang Matouti et Clech Loufilou pour compléter son groupe avant le déplacement au Maroc, puis la réception du Niger.

Lemina figurait dans la première liste de 24 joueurs annoncée par le sélectionneur gabonais. Le milieu de Galatasaray, touché aux adducteurs droits, était déjà incertain lors de la convocation. Migné espérait encore pouvoir le récupérer pour la deuxième rencontre, mais son forfait a finalement été confirmé.

Allevinah manquera lui aussi les deux rendez-vous. L’attaquant d’Angers s’est blessé aux adducteurs lors du match de championnat disputé le week-end dernier contre Troyes. Le sélectionneur a confirmé les deux absences depuis le Maroc, où son staff prépare l’entrée en lice des Panthères.

Pour compenser ces retraits, le Gabon a convoqué Randy Essang Matouti, joueur du MC Oran en Algérie, et Clech Loufilou, qui évolue à Al-Jandal en Arabie saoudite. Les deux joueurs n’étaient pas dans la liste initiale publiée avant le rassemblement.

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Le Gabon affrontera le Maroc le 25 septembre pour la première journée des qualifications, avant de recevoir le Niger le 29 septembre.