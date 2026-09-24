Éliminatoires CAN 2027 : Madagascar écarte Boucher et dépêche un remplaçant au Nigeria

Madagascar a fait venir un gardien de remplacement au Nigeria après avoir retiré Zacharie Boucher de son groupe pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, a rapporté Reuters mercredi 23 septembre, citant des responsables. Les Barea débuteront vendredi face aux Super Eagles.

La Fédération malgache de football avait annoncé samedi 19 septembre que le gardien de Troyes ne serait finalement pas retenu. Cette décision est intervenue deux jours après sa première convocation avec les Barea.

La fédération a expliqué que le sélectionneur Corentin Martins avait été informé de déclarations publiques attribuées au joueur dans une interview de 2018. Boucher s’y présentait comme français et écartait alors l’idée de représenter Madagascar ou de disputer la Coupe d’Afrique des nations. Leur réapparition a provoqué des réactions de supporters et d’anciens internationaux malgaches.

La liste initiale comprenait deux autres gardiens, Geordan Dupire et Nina Rakotoasimbola. L’identité du remplaçant envoyé au Nigeria n’a pas été précisée. Madagascar affrontera ensuite la Tanzanie le 29 septembre dans le groupe L.