CAN 2027 (Q): la RDC s’offre la Guinée équatoriale d’entrée

La République démocratique du Congo a parfaitement lancé sa campagne vers la CAN 2027. Les Léopards ont pris le dessus sur la Guinée équatoriale (2-0), ce jeudi à Kinshasa, grâce à Chancel Mbemba et Yoane Wissa.

La République démocratique du Congo a bien démarré les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Opposés à la Guinée équatoriale au Stade des Martyrs, les hommes de Sébastien Desabre ont rapidement pris les commandes. Dès la 4e minute, Chancel Mbemba a ouvert le score d’une tête sur un coup franc de Mbuku. Dominateurs dans le jeu, les Congolais ont ensuite multiplié les situations dangereuses. Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki ont notamment trouvé la barre transversale avant la pause.

La Guinée équatoriale a tenté de réagir après le retour des vestiaires, mais la RDC a conservé le contrôle de la rencontre. À la 72e minute, Yoane Wissa a doublé la mise et inscrit son 12e but sous le maillot national. Les Léopards ont ensuite géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Sébastien Desabre en a profité pour offrir ses premières minutes internationales à Junior Kadile, le joueur du RC Lens.

Avec ces trois points, la RDC prend un bon départ dans le groupe E, où figurent également le Zimbabwe et la Sierra Leone. Dans les autres rencontres, la Mauritanie a battu la République centrafricaine (3-1), tandis que la Libye et le Botswana ont fait match nul (2-2).