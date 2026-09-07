Ligue des champions féminine CAF : Edo Queens se qualifie aux tirs au but

Edo Queens a remporté le tournoi qualificatif de l’UFOA B pour la Ligue des champions féminine de la CAF 2026 en dominant Ampem Darkoa aux tirs au but, après un nul 2-2, à Ouagadougou. Le club nigérian décroche ainsi le titre régional et son billet pour la phase finale de la compétition continentale.

La finale, disputée samedi au Burkina Faso, a débuté avec plus d’une heure de retard en raison de fortes pluies et de vents violents, selon la Confédération africaine de football. Ampem Darkoa a ouvert le score dès la deuxième minute avant de voir Edo Queens revenir à égalité.

Le club ghanéen a repris l’avantage en seconde période sur penalty. Alors qu’Ampem Darkoa semblait tenir la victoire, la remplaçante Oluebube Umejiaku a égalisé tardivement pour Edo Queens et envoyé les deux équipes aux tirs au but. Les Nigérianes se sont ensuite imposées 4-1 dans la séance.

Ce succès confirme le parcours d’Edo Queens dans le tournoi. Les championnes du Nigeria avaient éliminé l’USFA du Burkina Faso 5-1 en demi-finale avant de renverser Ampem Darkoa en finale. La CAF a également récompensé plusieurs joueuses du club nigérian à l’issue de la compétition.

Doosuur Anastasia Atume a terminé meilleure buteuse avec quatre buts et cinq passes décisives, tandis que sa coéquipière Oluwakemi Adegbuyi, 16 ans, a reçu le Ballon d’or de la compétition. La gardienne ghanéenne Rose Teye Baah, d’Ampem Darkoa, a été désignée meilleure gardienne.

Le représentant béninois, FC Dynamique, termine pour sa part au pied du podium. Le club a été battu 4-1 par l’USFA lors du match pour la troisième place, malgré un but d’Ijeoma Anagha. Edo Queens devient ainsi le représentant de l’UFOA B qualifié pour la sixième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF.