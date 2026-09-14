Athlétisme : Saly Sarr s’impose au triple saut à Budapest avec 15,06 m

Saly Sarr a remporté dimanche 13 septembre 2026 le triple saut féminin des premiers World Athletics Ultimate Championships à Budapest. La Sénégalaise a pris la tête dès le premier tour avec un bond à 15,06 m, une marque que ses rivales n’ont ensuite pas dépassée.

La Cubaine Davisleydi Velazco s’est rapprochée à deux centimètres avec 15,04 m au troisième tour. Sa compatriote Leyanis Pérez Hernández a complété le podium avec 14,90 m, devant la championne olympique Thea LaFond, quatrième avec 14,47 m.

Le concours réunissait plusieurs des meilleures triple-sauteuses de la saison. Sarr arrivait à Budapest après avoir remporté la finale de la Diamond League à Bruxelles avec 14,96 m, devant Pérez Hernández et Velazco.

La Sénégalaise avait également franchi pour la première fois la barre des 15 mètres le 23 août à Silesia, où elle avait porté le record national à 15,08 m. Elle avait accompagné cette performance d’un autre saut mesuré à 15,00 m.

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À Budapest, son 15,06 m a suffi pour devancer Velazco de 2 cm et décrocher le titre lors de l’édition inaugurale des World Athletics Ultimate Championships.