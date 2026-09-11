CAF – Préliminaires LDC: SOBEMAP FC éliminé au premier tour

Le rêve continental du SOBEMAP FC s’arrête dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Le champion du Bénin a été éliminé par les Rangers du Nigeria à l’issue d’une séance de tirs au but (4-5), vendredi soir au stade de Kégué, à Lomé.

SOBEMAP FC n’ira pas plus loin en Ligue des champions africaine. Après avoir ramené un nul encourageant de son déplacement à Abeokuta (1-1), le club béninois n’a pas réussi à faire la différence lors de la manche retour disputée à Lomé. Les Rangers ont pris les devants dès la 21e minute et ont conservé leur avantage jusqu’à la pause. Dos au mur, les Manutentionnaires ont réagi au retour des vestiaires et sont parvenus à remettre les deux équipes à égalité grâce à une réalisation à la 65e minute.

Avec ce nouveau match nul (1-1), le score cumulé était de 2-2 après les deux confrontations. Impossible de départager les deux formations dans le temps réglementaire, la qualification s’est donc jouée depuis le point de penalty. À cet exercice, les Nigérians se sont montrés plus efficaces. Les Rangers ont remporté la séance (5-4) et décrochent leur billet pour le tour suivant, mettant ainsi fin au parcours du champion béninois.