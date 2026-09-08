Maroc : Sofyan Amrabat se met en retrait tant que Mohamed Ouahbi reste sélectionneur

Sofyan Amrabat a annoncé mardi 8 septembre qu’il se rendait indisponible pour la sélection marocaine tant que Mohamed Ouahbi resterait à la tête des Lions de l’Atlas. Le milieu de terrain de 30 ans, récemment arrivé à l’Ajax Amsterdam, assure toutefois qu’il ne met pas un terme à sa carrière internationale.

Dans un message publié sur Instagram et repris par Reuters et L’Équipe, le joueur explique que la décision a été difficile à prendre. Il affirme ne plus se sentir en mesure de représenter le Maroc sous la direction de l’actuel sélectionneur, tout en choisissant de garder privées les raisons de cette rupture.

Amrabat précise qu’il ne ferme pas la porte à un retour en équipe nationale. Sa décision intervient après un Mondial 2026 où son temps de jeu a nettement diminué : Reuters relève qu’il n’a débuté qu’une seule des six rencontres disputées par le Maroc, éliminé par la France en quart de finale, tandis que L’Équipe indique qu’il a participé à trois matches au total.

Le milieu défensif reste l’un des visages de la génération marocaine qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. L’Équipe lui attribue 78 sélections avec les Lions de l’Atlas. Depuis, la concurrence s’est renforcée dans l’entrejeu, notamment avec l’émergence d’Ayyoub Bouaddi.

Mohamed Ouahbi a succédé à Walid Regragui en mars 2026. Le technicien doit désormais préparer les premiers rendez-vous du Maroc dans les éliminatoires de la CAN 2027, avec la réception du Gabon le 25 septembre puis un déplacement face au Lesotho, programmé quatre jours plus tard à Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Une mise en retrait, pas une retraite internationale

Le message d’Amrabat distingue clairement sa décision actuelle d’une retraite internationale. Le joueur dit rester attaché à la sélection et assure qu’il continuera à soutenir ses coéquipiers pendant son absence. Il laisse ainsi ouverte la possibilité d’un retour si la situation à la tête de l’équipe change.

Cette prise de position intervient quelques jours après son arrivée à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a officialisé le 30 août la signature du Marocain comme joueur libre, avec un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028, après la fin de son engagement avec Fenerbahçe.

Un dossier à gérer avant les qualifications

Pour le staff marocain, l’annonce intervient à moins de trois semaines du début des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Le Maroc figure dans un groupe où il doit d’abord recevoir le Gabon avant d’affronter le Lesotho sur terrain neutre en Afrique du Sud.

Ouahbi devra donc composer sans l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe lors de cette première fenêtre. La prochaine liste marocaine permettra de mesurer les choix du sélectionneur dans l’entrejeu avant les rencontres des 25 et 29 septembre.