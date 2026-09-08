Mondial FIBA 2026 : D’Tigress éliminées après le 111-56 contre la France

D’Tigress ont été éliminées du Mondial FIBA féminin 2026 après une défaite 111-56 contre la France, lundi 7 septembre à Berlin. Le Nigeria boucle ainsi la phase de groupes sans victoire et termine à la dernière place de la poule B.

Les Françaises ont rapidement pris le contrôle du match avec un premier quart-temps remporté 31-13, avant d’accentuer leur avance avant la pause. À la mi-temps, l’écart était déjà de 39 points, puis la France a encore creusé la différence dans le troisième quart-temps pour se mettre définitivement à l’abri.

Le match a aussi été marqué par un record de la compétition : la France a inscrit 22 tirs à trois points, un nouveau sommet dans l’histoire de la Coupe du monde féminine. Gabby Williams a terminé meilleure marqueuse française avec 25 points, dans une rencontre où les Bleues ont affiché une efficacité offensive nettement supérieure.

Pour le Nigeria, ce revers clôt une campagne difficile. Les D’Tigress avaient déjà perdu contre la Corée du Sud 99-81 puis contre la Hongrie 71-67. Trois défaites en trois rencontres qui les privent de la phase suivante, malgré leur statut de référence du basket féminin africain.

Un Mondial sans victoire après l’élan de Paris

Cette élimination contraste avec la dynamique créée lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où le Nigeria avait signé un succès retentissant face à l’Australie avant de devenir la première sélection africaine, masculine ou féminine, à atteindre les quarts de finale d’un tournoi olympique de basket.

À Berlin, les Nigérianes n’ont pas retrouvé cette constance. Face à la France, elles ont été limitées à 28 % de réussite aux tirs, contre 58 % pour leurs adversaires. L’écart à longue distance a été encore plus important, les Françaises transformant leur volume de tirs extérieurs en avantage décisif.

Le bilan africain du tournoi reste toutefois plus contrasté. Quelques jours plus tôt, le Mali avait créé l’une des sensations du Mondial en battant l’Espagne, preuve que les sélections du continent continuent de gagner en compétitivité face aux grandes nations.

Pour D’Tigress, la prochaine étape sera de tirer les enseignements de cette campagne et de reconstruire autour d’un groupe qui reste dominant à l’échelle africaine. La défaite face à la France souligne surtout l’écart qui subsiste encore dans la profondeur de banc, l’adresse extérieure et la régularité sur quatre quarts-temps face aux meilleures équipes mondiales.