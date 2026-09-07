Ligue des champions féminine CAF : Lekié FF, première qualification camerounaise

Lekié Football Filles est devenu le premier club camerounais à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF. Le club a décroché l’unique billet de la zone UNIFFAC le 4 septembre à Yaoundé après un match nul 0-0 contre Football Academy Msichana de la République démocratique du Congo.

Ce point a permis à Lekié FF de terminer le tournoi régional invaincu avec cinq points. Les Camerounaises avaient commencé par un nul 1-1 face au FC 15 de Agosto de Guinée équatoriale, avant de battre largement l’AC Colombe 7-0 puis de neutraliser M’Sichana lors de la dernière journée.

Le bilan de huit buts marqués pour un seul encaissé a donné à Lekié l’avantage nécessaire au classement. Depuis la création de la Ligue des champions féminine CAF en 2021, aucun club camerounais n’avait réussi à franchir les qualifications zonales pour atteindre le tournoi final.

La qualification place désormais Lekié FF parmi les représentants déjà connus de la phase finale, aux côtés notamment de l’AS FAR du Maroc, championne en titre, de Mamelodi Sundowns en zone COSAFA, de Kawempe Muslim en CECAFA, d’Edo Queens en UFOA B et de l’USFAS du Mali en UFOA A. La CAF doit encore compléter le plateau avec les dernières places qualificatives et le représentant du pays hôte.

Une saison déjà marquée par un trophée national

Le billet continental prolonge une période favorable pour Lekié FF. Le club a remporté la Coupe du Cameroun féminine le 23 août en battant les Louves Minproff 1-0 à Yaoundé, quelques jours avant le début du tournoi UNIFFAC.

La qualification intervient aussi dans un contexte de progression du football féminin camerounais. La CAF souligne qu’elle survient peu après le sacre continental des Lionnes indomptables, donnant au Cameroun une nouvelle présence dans les compétitions féminines de haut niveau.

Lekié FF devra désormais préparer sa première apparition au tournoi final face à des clubs disposant déjà d’une expérience continentale. Son parcours de qualification a reposé sur une défense solide et une victoire 7-0 qui a pesé dans le classement final de la zone Afrique centrale.