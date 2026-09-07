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Hakim Ziyech quitte le Wydad Casablanca d’un commun accord

Le Wydad Casablanca et Hakim Ziyech ont mis fin d’un commun accord au contrat de l’international marocain, a annoncé le club dimanche 6 septembre 2026. Le milieu offensif de 33 ans est désormais libre après une saison sous les couleurs du Wydad.

Mohamed ISSA
Publié le à
Afrique-Sport
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Hakim Ziyech quitte le Wydad Casablanca d’un commun accord
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Le club casablancais n’a donné ni motif détaillé ni élément financier sur la résiliation. Dans son message de départ, le Wydad a remercié Ziyech pour son passage et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière.

Arrivé au Maroc en 2025 après des expériences notamment à l’Ajax Amsterdam, Chelsea, Galatasaray et Al-Duhail, Ziyech disputait sa première saison dans le championnat marocain. Il a joué 16 matches toutes compétitions confondues et inscrit neuf buts avec le Wydad.

Son avenir immédiat n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle de son prochain club. Botafogo est cité comme destination possible : L’Équipe rapporte que le joueur doit rejoindre le club brésilien, tandis que plusieurs médias marocains ont fait état de discussions encore en cours dimanche.

La résiliation met fin à un passage relativement court de l’ancien joueur de Chelsea à Casablanca. Ziyech, international marocain à 64 reprises, est notamment l’un des cadres de la génération qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

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