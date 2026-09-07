Ligue des champions CAF : ASCK et ASEC Mimosas dos à dos à Lomé

L’ASCK et l’ASEC Mimosas se sont neutralisés 1-1 dimanche 6 septembre au stade de Kégué, à Lomé, lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le club togolais avait ouvert le score avant l’égalisation des champions de Côte d’Ivoire, laissant la qualification entièrement ouverte avant le retour à Abidjan.

Les Chauffeurs de la Kozah ont pris l’avantage à la 15e minute par Enock Assignon. Pour sa première apparition sous les couleurs de l’ASCK, l’attaquant a conclu une ouverture de Germain Agadji et récompensé le meilleur début de rencontre des locaux.

L’ASEC Mimosas a réagi avant la pause. Ben Guel a profité d’une erreur dans la relance togolaise pour égaliser à la 40e minute. La seconde période a été plus équilibrée, les deux formations se procurant des situations sans parvenir à prendre définitivement l’ascendant.

La manche retour se disputera dimanche 13 septembre au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Avec le 1-1 de Lomé, aucune des deux équipes ne dispose d’un avantage décisif au score avant cette deuxième confrontation.

Des retrouvailles entre les champions togolais et ivoiriens

L’affiche oppose deux champions nationaux. L’ASCK a terminé en tête du championnat togolais 2024-2025, tandis que l’ASEC Mimosas a remporté son 30e titre de champion de Côte d’Ivoire au terme de la saison 2025-2026.

Les deux clubs s’étaient déjà rencontrés au même stade d’une campagne continentale en 2024, en Coupe de la Confédération. Cette nouvelle double confrontation intervient cette fois en Ligue des champions, avec une place au tour suivant en jeu.

Le premier tour préliminaire a aussi vu plusieurs clubs africains prendre une option à l’extérieur. Le TP Mazembe s’est notamment imposé 1-0 au Ghana face à Medeama, tandis que l’ASCK et l’ASEC devront attendre le match d’Abidjan pour départager leur duel.