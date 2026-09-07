Jeux africains universitaires Cairo 2026 : 2 000 participants attendus en Égypte

Les délégations des Jeux africains universitaires Cairo 2026 commencent à être accueillies en Égypte ce lundi 7 septembre, avant le démarrage du programme officiel le 8 septembre et des compétitions sportives le 9. La 12e édition réunira environ 2 000 athlètes et officiels représentant 81 universités de 18 pays africains.

Les épreuves se poursuivront jusqu’au 16 septembre. La cérémonie d’ouverture est programmée le 9 septembre au vélodrome du Stade international du Caire, le même jour que le début officiel des compétitions.

Le programme comprend 18 sports principaux, quatre catégories paralympiques et trois activités récréatives. Les compétitions seront réparties entre plusieurs sites du Grand Caire, notamment l’Université Ain Shams et l’Université du 6-Octobre.

Ain Shams doit accueillir 13 disciplines principales, parmi lesquelles des sports collectifs, la natation, les sports de raquette, l’escrime, les échecs et le pentathlon moderne. Le site du 6-Octobre recevra notamment l’athlétisme, le karaté, le taekwondo, la lutte et le judo.

Le calendrier prévoit également des activités éducatives et de leadership le 10 septembre ainsi qu’une conférence scientifique africaine les 11 et 12 septembre. Les Jeux sont organisés avec les ministères égyptiens de l’Enseignement supérieur et des Sports, la Fédération africaine du sport universitaire et la Fédération égyptienne du sport universitaire.