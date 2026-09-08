Dakar 2026 : la flamme olympique sera allumée le 10 septembre à Athènes

La flamme olympique des JOJ Dakar 2026 sera allumée jeudi 10 septembre au stade panathénaïque d’Athènes, avant d’être remise au comité d’organisation sénégalais. La cérémonie marque une nouvelle étape vers les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.

L’allumage et la remise de la flamme se dérouleront au cours d’une même cérémonie, à partir de 11 h 30, en présence notamment de la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry. Le président du Comité olympique hellénique, Isidoros Kouvelos, remettra ensuite la flamme à Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d’organisation de Dakar 2026.

La flamme rejoindra le Sénégal le 12 septembre. Deux jours plus tard, elle entamera une tournée nationale qui doit traverser les 14 régions du pays jusqu’au 30 octobre, avec plus de 30 étapes et plusieurs centaines de relayeurs.

Ce parcours doit rapprocher les Jeux des populations avant la cérémonie d’ouverture prévue le 31 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les JOJ se poursuivront jusqu’au 13 novembre 2026.

Une dernière ligne droite avant le premier rendez-vous olympique en Afrique

La tournée de la flamme sera accompagnée d’animations sportives, culturelles et éducatives dans les villes traversées. Dakar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine figurent parmi les étapes annoncées, tout comme plusieurs capitales régionales à l’intérieur du pays.

L’événement intervient alors que l’organisation entre dans sa phase finale, entre livraison des sites, mobilisation des volontaires et préparation du programme sportif. Dakar 2026 doit réunir de jeunes athlètes du monde entier dans plusieurs disciplines, dont le breaking, le baseball5 et le skateboard.

Le Sénégal accueillera ainsi le premier événement olympique organisé en Afrique. L’arrivée de la flamme sur le continent, le 12 septembre, donnera une dimension symbolique supplémentaire au compte à rebours avant l’ouverture des Jeux.