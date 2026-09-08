Nigeria : FIFA et la CAF gèlent le processus électoral de la NFF

La FIFA et la Confédération africaine de football (CAF) ont demandé à la Fédération nigériane de football (NFF) de ne poursuivre aucune nouvelle étape de son processus électoral, selon une correspondance datée du 7 septembre 2026. Les deux instances préparent parallèlement une mission conjointe à Abuja afin d’examiner la crise de gouvernance ouverte par les récents départs au sommet de la fédération.

Cette intervention internationale renforce l’arrêt du processus électoral déjà annoncé par la NFF fin août. L’assemblée élective qui devait renouveler le comité exécutif le 27 septembre est désormais suspendue dans l’attente de l’évaluation menée par la FIFA et la CAF.

Dans leur courrier adressé à Emmanuel Ikpeme, les deux organisations indiquent examiner les implications « juridiques, de gouvernance, administratives et électorales » de la situation. Elles précisent qu’aucune conclusion n’a encore été arrêtée et qu’aucune décision définitive n’a été prise sur la suite à donner au dossier.

La crise s’est accélérée le 27 août avec les démissions du président de la NFF, Ibrahim Musa Gusau, du secrétaire général Mohammed Sanusi et de membres du comité exécutif. Dans un communiqué publié le même jour, la fédération avait confié la gestion intérimaire de son secrétariat à Emmanuel Ikpeme et annoncé la suspension de tous les préparatifs électoraux jusqu’à l’achèvement d’un processus de réformes mené en concertation avec la FIFA et la CAF.

Une mission conjointe attendue à Abuja

Selon Premium Times et MyJoyOnline, une délégation conjointe FIFA-CAF doit se rendre à Abuja pour rencontrer les parties prenantes et examiner le cadre juridique et institutionnel de la fédération. Le déplacement doit permettre aux deux instances de vérifier les faits, les règles internes de la NFF et les positions des différents acteurs avant toute décision sur la gouvernance à venir.

Le congrès électif avait initialement été fixé au 26 septembre à Lafia, dans l’État de Nasarawa, avant d’être repoussé de vingt-quatre heures. La NFF avait expliqué ce décalage par la programmation, le 25 septembre, d’un match du Nigeria face à Madagascar dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Ce calendrier n’est plus opérationnel à ce stade. La fédération avait déjà indiqué qu’un nouveau processus électoral ne pourrait commencer qu’après les réformes attendues et les consultations avec les instances internationales. La lettre du 7 septembre consolide cette position en demandant qu’aucune étape supplémentaire ne soit engagée pendant l’examen en cours.

Pas de décision finale à ce stade

La FIFA insiste cependant sur le caractère provisoire de la situation. Le courrier cité par plusieurs médias nigérians indique qu’aucune conclusion n’a encore été tirée sur les conséquences institutionnelles de la crise et qu’aucune mesure supplémentaire n’a été décidée.

Il n’est donc pas établi, à ce stade, qu’un comité de normalisation sera installé ou qu’une sanction internationale sera prononcée contre le Nigeria. La prochaine étape annoncée reste la mission FIFA-CAF à Abuja et les consultations avec la NFF, les autorités sportives nigérianes et les autres parties prenantes concernées.